Vilain canard

Comment jouer du théâtre sans comédiens ?

Comment conter sans mots ?

La compagnie Lignes de fuite – Ensemble travaille sans artistes-interprètes et expérimente comment raconter une histoire sans faire appel à la parole. Elle travaille sur l’image, la musique, le décor, la lumière et cherche à transmettre les différentes émotions du conte et non ses mots.