Village de NoÃªl

Le Village de Noël de Livron-sur-Drôme c’est un espace chaleureux et authentique accessible pendant trois jours avec une patinoire, une fête foraine, de nombreuses animations, et bien entendu la présence du Père Noël ! Tout sera réuni sur la place de l’Hôtel de Ville pour faire vivre la magie de Noël dans un moment rassembleur, familial et magique !