Concert

Village de Noël: Les soirs en’chantés : Groupe Eyes

Une soirée d’ouverture vibrante, bercé de mélodie blues, rock, folk avec le groupe Eyes.

Le 28/11/2025 18:00

Fontaine Monumentale 26000 Valence Tél. 04 75 44 90 40

Gratuit pour les visiteurs