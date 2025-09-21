Virades de l’espoir – Vaincre la mucoviscidose – Rando, Course, Repas, Vide-grenier et animations

Participez aux Virades de l’espoir : Randonnées (7 ou 14 km), Course enfants, Vide-grenier, nombreuses animations & jeux gonflables ! Votre participation permettra de lutter contre la mucoviscidose (stand info sur place) Venez nombreux !

Programme :

– Course enfants organisée avec les écoles de Saillans et Mirabel-et-Blacons. Heure de départ : 10h

– Randonnées adultes : départs 8h (14km) et 10h (7km)

– Vide-greniers : réservation auprès de Dominique PAYOT 06 32 39 22 32 (Réservation uniquement pour les particuliers : ni revendeurs de nourriture, ni brocanteurs professionnels)

– Repas complet Paëlla

– Animation & jeux : Château gonflable et grandes structures gonflables

– Stand info muco

Les Virades de l’espoir est un événement national et solidaire qui a lieu chaque année en France le dernier week-end de septembre. Depuis 40 ans, il donne à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie : accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir demain.

Vaincre la Mucoviscidose a été créée en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants sous l’appellation Association Française de Lutte Contre La Mucoviscidose. Son objectif est d’aider et d’accompagner les malades et leurs familles dans chaque aspect de leur vie bouleversée par la mucoviscidose tout en luttant contre la maladie. Elle est organisée autour de 4 missions prioritaires : Guérir Soigner, Vivre mieux, Sensibiliser & informer.