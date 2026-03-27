VIRAL BATTLE #8 | Cultures urbaines

Viral Battle c’est LE rendez-vous incontournable et gratuit pour vibrer au rythme des cultures urbaines !

Viral Battle c’est LE rendez-vous incontournable et gratuit pour vibrer au rythme des cultures urbaines !

Au programme de cette 8e édition :

– 14h > 20h ? Initiation et live painting avec Sir Hello Sir

– 14h15 ? Projection de film : Bad Bitch : La Plus Belle Revanche du Rap + échange avec la réalisatrice Morane Aubert de Grünt

– 15h > 19h ? DJ Set by KOYCLUB invite LE MILLION

– 15h45 ? Initiation danse Hip-Hop (tout niveau) avec Rod Wayne

– 17h ? Cypher rap (freestyle en live) avec Radio Méga et IAPDB

– 18h15 ? Show & Jam de danse : La Fougue

– 19h30 ? Concert Showcase : Silver Straw Gang

Une journée immersive entre performances et rencontres, pour les pasionné·e·s comme pour les curieux·ses, à vivre en famille ou entre ami.e.s à La Cordo !

Samedi 23 mai · 14h à 20h

La Cordo, Cité de la musique – Romans

? Entrée libre sur toute la journée