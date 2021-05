Visite animée « Fontaines et Bassins »

Une façon originale de re-découvrir le patrimoine des fontaines et bassins de Dieulefit et les textes qui lui sont dédiés, accompagnés par la voix de la talentueuse Nadine Despert, comédienne, et d’Aline, guide-conférencière de l’Office de Tourisme du Pays de Dieulefit-Bourdeaux.

Au détour d’une ruelle, dans une cour privée, se cachent des trésors chargés d’histoires, au sens propre comme au figuré…

Préparez chapeau, bonnes chaussures, bouteille d’eau & tenue légère, c’est enfin le printemps.

Dans le cadre de » Dieulefit dans son jardin » et à la demande

R.-V. : Office de Tourisme

Balade sur réservation au 04 75 46 42 49

Prix : 6 EUR/personne – Groupe à partir de 15 personnes – Conditions sanitaires respectées : port du masque obligatoire.

Durée : environ 2h