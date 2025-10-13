Visite-atelier en famille (dès 8 ans) :  » Entrez dans l’univers chic et audacieux des années folles ! « 

En écho au centenaire de l’exposition internationale de 1925, explorez les années 20 à travers une sélection de chaussures de l’époque, puis devenez créateur le temps d’un atelier inspiré des années Arts déco.

En 1925, Paris accueillait l’Exposition internationale des Arts décoratifs, événement majeur qui marqua l’avènement du style Art déco.

Un siècle plus tard, le musée de la Chaussure rend hommage à cette époque à travers une visite-atelier familiale proposée les mercredis 22 et 29 octobre, à 10h30 : une invitation à entrer dans l’univers chic et audacieux des années folles !

Les visiteurs plongeront dans l’esthétique des années 1920, guidées par une sélection de chaussures emblématiques de l’époque, comme les fameuses Salomé, très prisées pour leur

élégance structurée et découvriront notamment les créations du chausseur visionnaire André Pérugia.

L’atelier qui suivra permettra aux participants de laisser libre cours à leur imagination en concevant leur propre modèle inspiré du style Art déco.

Visite guidée + atelier (durée 1h30 – A partir de 8 ans).