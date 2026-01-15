Au fil de la » Promenade des Jardins « , laissez-vous surprendre par la diversité des arbres et arbustes qui jalonnent le parcours.
À Saint-Paul-Trois-Châteaux, l’eau est omniprésente, parfois invisible : des résurgences circulent en sous-sol, sous les habitations et les rues, notamment dans le quartier de Saint-Vincent, comme en témoignent le bassin et le lavoir.
Visite commentée « Au fil de l’eau, au gré des jardins »
Accompagnés d’une botaniste et d’un guide, partez pour une balade d’est en ouest le long de la voie verte, à la découverte d’une végétation variée et du riche patrimoine local.
1 Parvis Chlique 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 75 96 59 60
Au fil de la » Promenade des Jardins « , laissez-vous surprendre par la diversité des arbres et arbustes qui jalonnent le parcours.