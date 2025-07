Visite commentée de la cave de vinification

Partez découvrir l’univers passionnant du vin, coup d’oeil sur l’histoire de notre domaine familiale de l’AOC Grignan-les-Adhémar, explication des 3 différentes vinifications en blanc, rosé et rouge, découverte du chai à barriques et de l’importance d’un bon élevage en fût de chêne.

De retour au caveau une dégustation de nos vins ; en blanc, rosé et rouge.