La visite entraînera les visiteurs dans la grande histoire des crèches et des santons. Une belle occasion de découvrir la crèche et son évolution dans le temps. Avec de belles surprises. La crèche animée sera commentée, les différents types de santons identifiés ainsi que les santonniers qui ont réalisé certains d’entre eux. Le décor , reprenant en grande partie Grignan, sera aussi présenté. Visite tout public.
Visite commentée de la crèche de Noël
Pour découvrir ou redécouvrir la crèche : une visite commentée de la crèche animée accompagnée de l’histoire des crèches et des santons. Les éléments du décor de la crèche seront également identifiés et expliqués.
Rue Saint Sauveur 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71