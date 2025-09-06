visite commentée de l’oppidum Saint-Marcel du Pègue

A l’occasion des JEP 2024, le musée archéologique vous propose le 21 septembre, une visite accompagnée et commentée de l’oppidum Saint Marcel du Pègue, classé monument historique en 1993.
L’oppidum, habité du Néolithique au Moyen-Âge, a été fouillé sur une petite partie d’environ 1700 m2 et s’est révélé tellement riche en mobiliers que les fouilles se sont poursuivies durant 30 années, de 1955 à 1985. Plus de 15 tonnes d’artefacts en ont été extraits, composant donc une partie importante du musée archéologique du Pègue.
Le site a connu son apogée à la fin du premier âge du Fer (525 jusque vers 400 av. n. è.) et durant le second âge du Fer jusqu’à l’arrivée des Romains en entretenant des liens commerciaux et technologiques fructueux avec les Phocéens de Marseille.
Rendez-vous devant le musée à 14 h
Randonnée pédestre d’environ 2 heures, (à peu près1heure 15 de marche aller et retour)
Prévoir des chaussures de marche
2 rue du Donjon 26770 Le Pègue Tél. 06 47 47 49 39
