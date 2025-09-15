Cette ville, connue pour son célèbre rocher de calcaire qui domine l’horizon, est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert.
Au pied de ce rocher, vous découvrirez le centre ancien, avec ses ruelles pittoresques, ses maisons colorées et ses hôtels particuliers des XVII? et XVIII? siècles, témoins de la prospérité passée. Le rocher de Pierrelatte, site emblématique, fut tour à tour un lieu de culte, un poste de défense et un repère pour les voyageurs. Pierrelatte, c’est un subtil mélange d’histoire, de paysages et d’art de vivre provençal, une étape incontournable sur la route du Rhône.
Visite commentée de Pierrelatte pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.
