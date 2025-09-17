Parcours accessible à tous au départ du parc de la Marquise dans le quartier résidentiel de Chateauvert.
Rendez-vous au parking du parc !
Visite commentée des canaux de Valence – Journées européennes du Patrimoine
L’association « Au fil de l’eau » propose une visite commentée des canaux de Valence pour une découverte de ce patrimoine naturel et une véritable sensibilisation à la biodiversité.
Au bout de la rue Sainte Thérèse - Quartier Chateauvert 26000 Valence Tél. 06 02 52 13 58
