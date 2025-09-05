Visite commentée du village et de son église

JEP 2025, visite commentée du parcours du village jalonné de photos entre 1900 et 1915, prises par Félicien Tourasse, curé du Pègue et visite de l’église Saint Mène Pègue avec son ensemble de sculptures du 17ème et son baptistère.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée archéologique du Pègue propose la visite accompagnée et commentée du village jalonné de photos prises entre 1900 et 1915, par Félicien Tourasse, curé du Pègue. Parcours se finissant par la visite de l’église Saint Mène du Pègue construite autour de la chapelle castrale du XIIe siècle. Vous pourrez y découvrir son mobilier classé comme le baptistère taillé dans un chapiteau reposant sur une base de colonne d’époque romaine et l’ensemble des quinze sculptures en bois polychrome du 17e siècle (Le Christ, les douze apôtres et deux anges).
2 rue du Donjon 26770 Le Pègue Tél. 04 75 53 68 21
