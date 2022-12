Visite commentée : Exposition Théophile-Jean Delaye

Officier militaire, Théophile-Jean Delaye sillonne le Maroc en tant que topographe de l’armée française à partir de 1924. À cheval, à pied ou par le biais de la photographie aérienne, il en cartographie les reliefs montagneux. Il est ainsi l’auteur de la première carte du Toubkal, massif culminant du Haut-Atlas. Contribuant à la connaissance d’un pays sous Protectorat français, il livre également des représentations libres et personnelles d’un Maroc traditionnel. Retournant régulièrement en France, sa passion pour les cimes et l’illustration le mène dans les Alpes françaises dont il croque les paysages de montagne avec une prédilection pour le massif des Ecrins, la Chartreuse et le Vercors.