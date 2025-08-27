Visites

Visite commentée : La butte du Châtelard – Journées européennes du Patrimoine

Une balade commentée sur la colline du Châtelard (site Natura 2000 et Espace Naturel Sensible local) permet d’observer une flore rare et protégée, d’apprécier une vue imprenable et de découvrir les carrières à ciel ouvert.

Le 20/09/2025 10:30

Place de l'église 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Équipement à prévoir : Baskets ou des chaussures de marche recommandées.
Visite sur réservation !