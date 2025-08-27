Équipement à prévoir : Baskets ou des chaussures de marche recommandées.
Visite sur réservation !
Visite commentée : La butte du Châtelard – Journées européennes du Patrimoine
Une balade commentée sur la colline du Châtelard (site Natura 2000 et Espace Naturel Sensible local) permet d’observer une flore rare et protégée, d’apprécier une vue imprenable et de découvrir les carrières à ciel ouvert.
Place de l'église 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 79 20 86
