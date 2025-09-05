Visite commentée ou libre chapelle romane Sainte-Anne

JEP 2025 : Visite libre ou commentée de la chapelle Sainte Anne
De style roman-provençal, la chapelle sainte Anne est aujourd’hui située au centre du cimetière mais bâtie sur l’agglomération gallo-romaine est inscrite au titre des monuments historiques en 1926 Elle fut un prieuré des chanoines de Saint Augustin, dépendant de l’abbaye de saint Thiers de Saoû et plus tardivement uni au chapitre de Crest. Anciennement nommée Notre Dame d’Authon, La chapelle fut construite au XIe siècle puis remaniée au XIIe et XIIIe. Par suite des guerres de religions, l’église du Pègue ayant été ruinée, Notre Dame d’Authon devient église paroissiale au XVII e siècle et, sans doute trop petite, elle fut allongée d’une travée et creusée de deux arcatures latérales pour ériger au nord un autel dédié à Notre-Dame de la Pitié et au sud à Sainte-Anne. Elle comporte divers remplois antiques (colonnes, chapiteaux, inscriptions lapidaires ainsi que de nombreuses marques de tacherons du XIIe siècle, dont celle de PONCIUS en toutes lettres à l’extérieur.
visite commentée de la chapelle Sainte-Anne, anciennement Notre-Dame d’Authon. Inscrite au titre des monuments historiques
Musée archéologique du Pègue, 2 rue du Donjon Musée archéologique du Pègue, 2 rue du Donjon 26770 Le Pègue Tél. 04 75 53 68 21
