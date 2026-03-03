Visite commentée le vendredi 10 avril 2026 à 15h00.
« Sculptures XXL : Quand la ville voit les choses en grand ! »
Rendez-vous devant l’Office de tourisme – 1, montée Saint Martin – 26200 MONTELIMAR.
Durée du parcours 1h15/1h30.
Visite commentée : « Sculptures XXL : Quand la ville voit les choses en grand ! »
Sculptures XXL : Déambulez parmi des oeuvres monumentales avec une guide de l’Office de tourisme, lors d’un parcours vif et inspirant en coeur de ville de Montélimar ? parfait pour les amoureux d’art contemporain ! Gratuit sur inscription au 04 75 01 00 20
1, Montée St Martin Allées provençales 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20
