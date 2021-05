Visite commentée : Une ruche aux mille facettes

Et si nous plongions dans le monde fascinant des abeilles ?

Des milliers d’individus formant un seul corps, mille et un regards veillant sur le couvain, partant à l’aventure butiner une multitude de fleurs, récoltant le pollen et le transformant en miel afin de nourrir de futures ouvrières aux nombreuses tâches, répétées avec une ardeur au travail sans pareille…

Mille et une facettes composant leurs yeux, organes essentiels pour la diversité de missions à accomplir et source de mystère pour nous, humains : comment voient-elles ?

La ruche, un monde magique où chacun connaît son rôle et, où malgré le nom de » reine « , il ne semble ne pas y avoir de chef…

Bienvenue pour une immersion dans ce microcosme, avec la possibilité si le temps le permet de pouvoir observer de près une ruche en activité en toute sécurité !

Nous aurons l’occasion aussi de découvrir et déguster les trésors de la ruche et leurs bienfaits pour la santé.