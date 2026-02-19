Cécile Rambaud, atelier Made In Romans, et Lisa Corinini, atelier Max Vincent, vous invitent à découvrir les ateliers de fabrication de chaussures locales.
Visites
Visite de deux ateliers de la Cité de la Chaussure avec Cécile Rambaud et Lisa Corinini – Journées Européennes des Métiers d’Art
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, La Cité de la Chaussure vous ouvre les portes du Made In Romans à travers la visite de deux ateliers de production de chaussures.
Le 08/04/2026 11:00 Informations complémentaires
36 place Jean Jaures 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 48 41 58
Gratuit pour les visiteurs