Cette visite accompagnée d’un conférencier, vous permet d’avoir un point de vue exceptionnel sur les installations et de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire, sa production d’électricité. Découvrez la réplique exacte de la salle de commande, comme si vous y étiez (samedi uniquement) !
Rentrez au coeur d’une salle des machines aux dimensions impressionnantes : 400 mètres de long, 40 mètres de large, 40 mètres de hauteur.
Vous y verrez les turbines et les alternateurs qui produisent de quoi alimenter 3,5 millions d’habitants.
En complément du circuit, vous pourrez profiter d’un parcours intérieur ludique pour en apprendre encore plus sur l’électricité
Visite de la centrale nucléaire du Tricastin
Découvrez la production d’électricité bas carbone au travers d’un circuit qui vous amène à la découverte des énergies de la centrale.
Route du site de Tricastin 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Tél. 04 80 42 80 00
Cette visite accompagnée d’un conférencier, vous permet d’avoir un point de vue exceptionnel sur les installations et de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire, sa production d’électricité. Découvrez la réplique exacte de la salle de commande, comme si vous y étiez (samedi uniquement) !