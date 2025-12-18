C’est une visite magique que propose Planète Guides pour les fêtes : une visite de la collégiale aux chandelles ! Ambiance feutrée et féérique pour découvrir autrement l’un des plus beaux monuments de Grignan. La visite de terminera par le commentaire de la crèche animée. Chandelles prêtées.
Visite de la collégiale aux chandelles
Devant l'office de tourisme 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71