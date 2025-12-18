Visites

Visite de la collégiale aux chandelles

Une visite féerique pour les fêtes de Noël ! Visite guidée de la collégiale Saint-Sauveur aux chandelles ! Suivie du commentaire de la crèche animée. Chandelles prêtées.

Visite de la collégiale aux chandelles
Le 23/12/2025 18:30

Devant l'office de tourisme 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71

Contacter par mail
Payant

C’est une visite magique que propose Planète Guides pour les fêtes : une visite de la collégiale aux chandelles ! Ambiance feutrée et féérique pour découvrir autrement l’un des plus beaux monuments de Grignan. La visite de terminera par le commentaire de la crèche animée. Chandelles prêtées.