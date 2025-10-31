Exposition

Visite de la crèche

Visite de la crèche : découvrez l’art du santon de Noël ainsi qu’une exposition de peinture !

du 29/11/2025 au 31/12/2025

10 Boulevard de l'Echo 26340 Saillans Tél. 06 08 83 55 27

Gratuit pour les visiteurs