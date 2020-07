Visite de la Viale de Dieulefit

Laissez-vous guider dans les rues de la Viale, et partez à la découverte de ses églises St Roch (XVIIIe) et St Pierre(XVe), ses deux châteaux du Seigneur de Vesc et des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem & ses deux places : place de l’ancien Temple et place St Pierre. Laissez-vous charmer par les maisons de style Renaissance, fontaines, lavoirs, belles portes et linteaux en accolade, viols et ruelles… Visite d’un atelier de poterie possible mais sur réservation.

Durée : environ 1h15.

Visite tout public, scolaires et groupes. Nous consulter.