Visite de l’église de Saint-Restitut

La renommée de l’église est liée aux légendes saintes de Provence, en particulier celles de Marie-Madeleine. Selon ces légendes, l’église et sa tour funéraire hébergeraient les reliques de l’aveugle-né de l’Évangile connu sous le nom de Sidoine ou Restitut. Ces reliques et le culte qui y est associé sont à l’origine, à la fin du XIe siècle, d’une frise de bas-reliefs qui couvre, sur une longueur de plus de trente mètres, les quatre façades de la tour funéraire. Le thème directeur de cette frise est le texte de l’Apocalypse de Jean.

L’église fait partie de la première liste des monuments historiques classés en 1840 et est considérée comme une des oeuvres majeures de l’art roman provençal.