Cette société fait de la découpe de matériaux souples, préparation maroquinerie, échantillonnage et de la production de gilets pare-balle.
1 – Accueil et présentation de l’entreprise
2 – Visite des ateliers de production
3 – Rencontre avec les professionnels : Échangez avec les experts et les employés pour mieux comprendre les métiers, les compétences requises et les opportunités offertes par le secteur.
4 – Questions/Réponses : Posez vos questions et obtenez des informations précieuses concernant les possibilités de carrière et de formation.
Visite de l’entreprise Veyret – Semaine de l’Industrie
Vous avez envie de découvrir le secteur de la maroquinerie et de la fabrication d’équipements de protections individuelles ? Venez visiter l’entreprise VEYRET TECHNIQUES DECOUPE à Romans qui est une entreprise de renom dans ce secteur.
68 avenue Berthelot 26100 Romans-sur-Isère
Cette société fait de la découpe de matériaux souples, préparation maroquinerie, échantillonnage et de la production de gilets pare-balle.