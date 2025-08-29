Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques

Visite guidée animée par une conférence, une visite du campus formation et un accès à l’espace odyssélec.

Vous découvrirez à travers une exposition ludique et interactive, l’histoire de l’électricité, le fonctionnement d’une centrale, le mix énergétique ou encore les différents moyens de production d’électricité en France.

Maquettes, vidéos interactives et casques de réalité virtuelle faciliteront l’accès aux connaissances scientifiques et techniques.

Le saviez-vous ? Une unité de production d’électricité possède plus de 20 000 robinets.

Grâce à la poursuite de ce parcours sur les espaces pédagogiques de la centrale nucléaire, vous comprendrez comment se familiariser avec ces matériels pour certains très spécifiques, mais également comment on intervient-on en zone nucléaire.

Conditions de participation aux visites à la centrale du Tricastin :

– Visites accessibles à partir de 12 ans révolus

– Bonne condition physique (marche)

– Inscription obligatoire 48h avant votre visite

Remarques :

Le jour de la visite, merci de venir avec votre pièce d’identité (en cours de validité) ainsi qu’une tenue vestimentaire adéquate (pantalon, manches courtes à minima, chaussures plates et fermées).