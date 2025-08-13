Visites

Visite de Vassieux en Vercors

1h30, > 12 ans.
Le patrimoine architectural de la Reconstruction.

Le 20/09/2025 14:30

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 04 75 48 28 46

Gratuit pour les visiteurs