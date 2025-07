Visite découverte et Patrimoine d’Espeluche

Déambulation dans les ruelles et les abords du village, découverte du patrimoine de notre joli village :

Le château féodal, l’église, le banc seigneurial de justice, le rempart du village et ses deux portes, les ruelles et leurs fontaines, les moulins et le canal d’irrigation de 17 jardins potagers et leurs cabanons.

Cette visite commentée sera agrémentée de quelques anecdotes et de beaucoup de convivialité.