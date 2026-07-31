Visites

Visite dégustation Essentiel de Lavande

Visite dégustation au domaine

Visite dégustation Essentiel de Lavande
du 01/04/2026 au 31/08/2026

270 Impasse de Fontchaude 26160 La Bégude-de-Mazenc Tél. 06 62 86 64 12

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Payant

 » La visite démarre par un test sensoriel autour de la Lavande et du Lavandin. En vous approchant des champs vous découvrirez le parcours cultural de ces plantes et les raisons de leur co-habitation avec les chênes truffiers.
Enfin, vous découvrirez leur coupe et leur distillation. Grâce à un alambic en verre de démonstration, vous pourrez suivre par transparence le mode d’extraction de l’huile essentielle.
À la fin de votre visite, profitez d’une dégustation composée de produits à la lavande : une glace accompagnée d’une infusion glacée et croquants. « 