Visite des Jardins du MAT

Cette matinée illustre le projet du Mat de végétaliser notre environnement urbain, baptisé » La Trame verte « .
Vous êtes invités à cette promenade et à cette occasion vous pouvez convier vos familles et amis afin de profiter de la visite et valoriser votre implication et la beauté de votre jardin
· 9H30 Accueil et collation
· 10h Départ à vélo et départ à pied
· 12H : Retour au Mat
Cette balade est facile, accessible à toutes et tous. Possibilité de réservation au 07 82 27 55 74 ou se présenter le jour dit.