Visite des Jardins du MAT

L’association Le Mat organise une promenade à la découverte du parcours longeant les jardins depuis l’Oasis jusqu’à Vallès. Ce cheminement, guidé par nos Green’ters bénévoles, raconte l’histoire du quartier et celle de nos arbres et jardins

Cette matinée illustre le projet du Mat de végétaliser notre environnement urbain, baptisé » La Trame verte « .

Vous êtes invités à cette promenade et à cette occasion vous pouvez convier vos familles et amis afin de profiter de la visite et valoriser votre implication et la beauté de votre jardin

· 9H30 Accueil et collation

· 10h Départ à vélo et départ à pied

· 12H : Retour au Mat

Cette balade est facile, accessible à toutes et tous. Possibilité de réservation au 07 82 27 55 74 ou se présenter le jour dit.