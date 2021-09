Visite du château et de l’exposition « Balades en bleu et blanc »

Classé « Monument Historique », le site médiéval de Rochefort-en-Valdaine dont les fortifications les plus anciennes remontent à la fin du Xe siècle, offre une vue remarquable sur la plaine de la Valdaine, le Vercors et les Cévennes.

Vous aurez l’occasion de visiter l’exposition « Balades en bleu et blanc », présentant des porcelaines et cyanotypes, par Isabelle René et Joëlle Froidure.