» Le Grand Voyage » est composé de 40 stations réparties dans le centre historique, jusqu’à son aboutissement au calvaire des Récollets, alors situé en dehors de la ville à l’image du Mont Golgotha à Jérusalem.

Ce patrimoine rare et remarquable mérite une visite !

Visites conçues et proposées par l’Association des Amis de St Barnard et du calvaire des Récollets.