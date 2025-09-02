Exposition, Visites

Visite du Musée de la Figurine

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez le musée de la Figurine et sa salle dédiée au moulinage, une des étapes de l’activité de la soie.

du 20/09/2025 14:30 au 21/09/2025 18:30

Salle des Moulinières 46 rue du Château 26790 Tulette

Payant