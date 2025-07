Visite du musée de la Soie àTaulignan

L’histoire du village étant liée à l’activité de la soie au XIX° Siècle, il était logique d’y créer un musée, lieu incontournable avec 600 m² d’exposition, collections, machines animées. Un film retrace l’origine de la soie et ses étapes de fabrication.

Toutes les étapes nécessaires à la confection de cet » or textile » vous seront confiées au Musée de la Soie. Des machines authentiques en mouvement et les différentes étapes du processus de fabrication.

Un film de 10 minutes en français, anglais et néerlandais au début de la visite afin de vous immerger dans l’univers soyeux .

Expositions d’art temporaires

Possibilité de privatiser le musée pour des évènements .

Visites guidées à partir de 10 personnes et sous réservation 48h à l’avance .

La boutique vous accueil aux horaires d’ouverture du musée en accès libre.