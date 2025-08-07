Visites

Visite du parc photovoltaïque de la Roche de Glun

Venez découvrir ce parc de panneaux solaires pour comprendre la transformation de l’énergie du soleil en électricité. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire

du 01/10/2025 au 10/10/2025

Chemin de l'Ile Neuve 26600 La Roche-de-Glun

Gratuit pour les visiteurs

Une visite guidée pour découvrir l’histoire de l’installation de ce parc ( ancienne friche industrielle), comprendre le fonctionnement d’un panneau solaire ainsi que connaître les actions mises en place pour préserver la biodiversité de ce site.