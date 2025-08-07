Une visite guidée pour découvrir l’histoire de l’installation de ce parc ( ancienne friche industrielle), comprendre le fonctionnement d’un panneau solaire ainsi que connaître les actions mises en place pour préserver la biodiversité de ce site.
Visite du parc photovoltaïque de la Roche de Glun
Venez découvrir ce parc de panneaux solaires pour comprendre la transformation de l’énergie du soleil en électricité. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire
Chemin de l'Ile Neuve 26600 La Roche-de-Glun