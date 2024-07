Visite d’une chocolaterie artisanale

Venez découvrir l’authenticité du Vercors et dégustez nos délicieuses créations chocolatées dans un cadre enchanteur. De plus, la Chocolaterie Frigoulette se distingue par sa papilloteuse manuelle de plus de 60 ans, véritable symbole de l’artisanat traditionnel du chocolat. Chaque papillote est une vraie création artisanale, créée avec passion.

» Sur la route du chocolat » vous explique la traçabilité de nos gourmandises, des cacaoyères, aux cabosses, à la fève jusqu’au chocolat. Vous pourrez également voir le travail de nos chocolatières à l’oeuvre dans notre laboratoire.

Découvrez de nombreux faits étonnants sur la fabrication du chocolat, sa dégustation, son histoire ou encore la culture du cacao.