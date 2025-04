Visite Église de Saint-Restitut

L’église de Saint-Restitut (XIe-XIIe siècle) est classée dans la plus ancienne liste des Monuments historiques. Ce monument est remarquable, à la fois par son histoire, celle de son saint patron, et par son architecture et les éléments de sa décoration.

Sa particularité réside dans la juxtaposition de deux bâtiments imposants, une église à nef unique et abside orientée (28 m de long), qui, lors de sa construction, fut accolée à une tour carrée (8m) qui la domine à l’ouest. La tour elle-même présente plusieurs étapes de construction que l’on date du XIe siècle alors que l’église et la partie supérieure de la tour sont considérées comme contemporaines de la cathédrale voisine de Saint-Paul-Trois-Châteaux, édifiée au siècle suivant.

La tour est décorée, à mi-hauteur de ses quatre côtés, d’une frise juxtaposant des motifs en bas-reliefs, en particulier un zodiaque complet, au sud, et des éléments inspirés de l’Apocalypse de Jean. Elle est couramment désignée sous le nom de » tour funéraire » car elle renferme aujourd’hui un édicule censé avoir accueilli les reliques de saint Restitut, le saint éponyme, qu’une légende locale a assimilé à l’aveugle de l’Évangile guéri par le Christ (Jn 9, 1-41). L’église présente, outre sa riche décoration intérieure avec les frises latérales et les colonnes de la nef, un porche monumental à deux niveaux rappelant l’ordonnance des édifices de spectacle antiques.