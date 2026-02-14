Visite et dégustation: Bières et fromages à la Brasserie Explore

Dégustation Accords Fromages et Bières & Visite de brasserie
Au programme :
Visite guidée de la brasserie : matières premières, brassage, fermentation… je vous explique tout.
Dégustation de mes bières artisanales : découverte de 6 styles, des arômes et l’histoire derrière chaque style
Accords Fromages & Bières : bouchées spécialement pensées pour mettre en valeur chaque bière
Une expérience conviviale, gourmande et pédagogique, idéale entre amis, en famille ou en bon cadeau.
7 chemin de Ronde 26740 Sauzet Tél. 06 84 75 66 50
