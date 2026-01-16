Découvrez comment son style libre et audacieux a révolutionné les codes vestimentaires et marqué durablement l’histoire de la chaussure.
À travers une sélection issue des collections du musée, cette visite met en lumière l’influence de l’actrice, qui a fait de la chaussure un véritable symbole d’élégance, de modernité et d’expression personnelle.
Visite flash au Musée : Hommage à Brigitte Bardot
Le temps d’une visite flash (20 min), plongez dans l’univers de Brigitte Bardot, icône absolue de la mode.
Compris dans le billet d’entrée au musée selon tarif en vigueur.
Rue Bistour 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 86
Découvrez comment son style libre et audacieux a révolutionné les codes vestimentaires et marqué durablement l’histoire de la chaussure.