Visite flash des collections du Musée de la Chaussure

Lors des visites flash, le médiateur du musée vous propose un focus de 20 minutes pour découvrir une partie des riches collections du musée.
Prestation comprise dans le billet d’entrée.
Le 21/10/2025 11:00

Rue Bistour 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 81

Le musée vous invite au voyage, à la découverte de l’univers de cet objet intemporel et universel, la chaussure.
Sa collection conservée dans un écrin prestigieux, l’ancien couvent de la Visitation, lui permet d’exposer toutes les formes de chaussures, des plus anciennes aux plus contemporaines, des plus classiques aux plus extravagantes, en passant par les plus exotiques.