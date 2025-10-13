Le musée vous invite au voyage, à la découverte de l’univers de cet objet intemporel et universel, la chaussure.
Sa collection conservée dans un écrin prestigieux, l’ancien couvent de la Visitation, lui permet d’exposer toutes les formes de chaussures, des plus anciennes aux plus contemporaines, des plus classiques aux plus extravagantes, en passant par les plus exotiques.
Visite flash des collections du Musée de la Chaussure
Lors des visites flash, le médiateur du musée vous propose un focus de 20 minutes pour découvrir une partie des riches collections du musée.
Prestation comprise dans le billet d’entrée.
Réservation conseillée
Rue Bistour 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 05 51 81
