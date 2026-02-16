Visites

Visite Guidée : Analyses d’oeuvres au Musée d’Art Sacré

Le Musée d’art sacré réunit un fonds exceptionnel d’objets liturgiques du XIVe siècle au XXe siècle : habits richement brodés, calices et ostensoirs ornementés, reliquaires, statues et tableaux…

Le 22/03/2026 15:00

place Elysée Monteil 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 04 75 79 20 86

Payant

Cette visite explorera la figure de la Vierge Marie à travers plusieurs exemples et supports.
Avec la participation d’Eric Valla président de l’association du Musée d’art sacré de Mours-Saint-Eusèbe