Cette visite explorera la figure de la Vierge Marie à travers plusieurs exemples et supports.
Avec la participation d’Eric Valla président de l’association du Musée d’art sacré de Mours-Saint-Eusèbe
Visite Guidée : Analyses d’oeuvres au Musée d’Art Sacré
Le Musée d’art sacré réunit un fonds exceptionnel d’objets liturgiques du XIVe siècle au XXe siècle : habits richement brodés, calices et ostensoirs ornementés, reliquaires, statues et tableaux…
place Elysée Monteil 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 04 75 79 20 86
