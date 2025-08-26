Visites

Visite guidée aux Archives de Romans : Un bâtiment, une histoire – Journées européennes du Patrimoine

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les archives de Romans vous propose une visite guidée intitulée « Un bâtiment, une histoire ».

du 20/09/2025 14:00 au 21/09/2025 18:00

3 rue des Clercs 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 45 89 89

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

A travers une présentation de documents issus de nos collections, retracez l’histoire de bâtiments emblématiques !

Visite guidée sans réservation.