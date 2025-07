Visite Guidée Chamaret – Spéciale Groupe

Le village médiéval est dominé par les vestiges de l’ancienne forteresse féodale et de son donjon du XIIIe siècle. Le site offre un panorama exceptionnel sur le paysage et les villages alentours. On découvre dans le village les traces de l’enceinte médiévale, les portes anciennes et la chapelle du château reconstruite au XVIIe siècle.