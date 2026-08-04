La Maison St Joseph d’Allex a une longue histoire : château du XVIIIe construit par la famille de La Tour du Pin, la propriété a été rachetée et considérablement développée par la Congrégation du Saint Esprit en 1920, qui en a fait un petit séminaire en vue de la formation de missionnaires, adossé à un sanctuaire dédié à St Joseph. Cultivant des valeurs d’hospitalité, d’ouverture à l’autre différent de soi, les spiritains sont des passeurs de frontière, qui s’efforcent de créer des ponts entre les différentes cultures et sensibilités, comme ici à Allex à travers le projet d’Accueil (groupes et individuels).
Visite guidée Château et Sanctuaire St Joseph d’Allex
A travers un parcours guidé dans le Château et le Sanctuaire, nous reprendrons les éléments clefs de l’histoire et de l’architecture du lieu, qui a changé plusieurs fois d’affectation au cours des siècles.
Le parc arboré est en accès libre.
4 montée de la butte 26400 Allex Tél. 0475627200