Bienvenue à Bouchet, petit village entouré de vignes et de lavandes. Prenez un instant… regardez autour de vous : les collines couvertes de vignes et de lavandes entourent le village comme un écrin. L’air, surtout en été, est parfumé de thym, de romarin et de lavande – une véritable invitation à la détente. Ses ruelles de pierre, son église paroissiale et l’ancien couvent cistercien racontent une histoire riche, marquée par la sérénité et la tradition. L’Abbaye de Bouchet, fondée par les cisterciens, reste l’un des joyaux spirituels et patrimoniaux du village.
Visite guidée de Bouchet pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.