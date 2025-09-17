Clansayes est un charmant village de la Drôme provençale qui séduit par son caractère médiéval et ses vues imprenables. Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvrent les ruelles étroites, les passages voûtés, l’église romane et les vestiges du château qui rappellent le passé défensif du site. La promenade mène jusqu’à la statue monumentale de la Vierge, point culminant du village, offrant un panorama exceptionnel sur la vallée du Rhône, le Ventoux et les Préalpes. La visite guidée permet de plonger dans l’histoire et les traditions locales tout en profitant de la beauté d’un village typique de Provence. Adaptée aux groupes, elle constitue une étape idéale pour compléter un circuit découverte dans la région.
Visite guidée de Clansayes pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.