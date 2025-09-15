Située dans la Drôme provençale, au bord du Rhône, Donzère est une charmante cité médiévale qui séduit par son authenticité et son cadre naturel. En flânant dans ses ruelles pittoresques, on découvre de belles maisons anciennes, des passages voûtés et des vestiges qui témoignent d’un riche passé. Le donjon féodal, l’ancienne église Saint-Philibert ou encore la tour de l’horloge rappellent l’importance de la ville au Moyen Âge. Donzère est également connue pour son spectaculaire défilé, une gorge creusée par le Rhône offrant un panorama impressionnant.
Visite guidée de Donzère pour les groupes
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme Drôme Sud Provence à destination des associations, scolaires, groupes d’amis, familles, clubs ou séminaires. Visites sur réservation et modulables selon vos envies.