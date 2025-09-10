Visites

Visite guidée de Grignan dans le cadre de « Hors les Murs – Fête de l’Autmone »

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l'Association Les Bonnes Adresses de Grignan vous offre une visite guidée du village de Grignan.

Le 20/09/2025 10:30
Gratuit pour les visiteurs

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Les Bonnes Adresses de Grignan vous invite à sa Fête d’Automne – Hors les Murs les 20 et 21 septembre de 11h00 à 19h00. Animation musicale, visites guidées « Grignan au fil du temps et de ses ruelles », stand de maquillage pour enfants et bonnes affaires auprès des commerçants.