Visite guidÃ©e de Grignan et de la collÃ©giale

La visite double permet de découvrir le village et la collégiale Saint-Sauveur et d’en apprécier plus encore les liens. De ruelles en ruelles, vous découvrirez le patrimoine de Grignan et Planète Guides vous en révèlera les secrets. La collégiale, blottie contre le rocher, affiche fièrement une belle architecture Renaissance et abrite des collections de tableaux et mobilier qui raviront les passionnés d’art et d’histoire.